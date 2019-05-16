Дмитрию Нагиеву сейчас приходится непросто. С одной стороны – он лицо оскандалившегося шоу «Голос», а с другой – ничего он не знает и ничего не решает. Но поскольку руководство канала с прессой общаться не хочет, ему приходится отдуваться за всех, вот и вертится он как «уж на сковородке.

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«Генеральный директор Первого канала Константин Львович Эрнст имеет документальное подтверждение того или иного исхода событий. По тому, какое решение он примет, мы с вами будем понимать ход расследования», — цитирует его RT.

Кроме того, Нагиев напомнил про специальный выпуск проекта в прямом эфире, где организаторы шоу постараются поставить все точки над i в скандальной истории с победой дочери Алсу, не травмируя детскую психику. «Мы в первую очередь будем пытаться делать праздник для зрителей. Давайте не забывать, что это всего лишь весёлая игра «кто лучше поёт». И как только взрослые вмешиваются своими уродливыми попытками что-то подправить, игра принимает не очень красивые формы», — заключил артист.

«Да, Нагиев совсем не мужик. Не может честно высказаться, не может откровенно назвать вещи своими именами» - уже прокомментировали заявления телеведущего в Сети.

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