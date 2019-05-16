Рита Дакота показала шикарную фигуру после удаления лишнего жира

Постройневшая певица и автор песен Рита Дакота отдыхает на Мальдивах и смело выложила фото в бикини.

Артистка перед пляжным отдыхом поработала над своей ставшей безупречной фигурой. Дакота не сидела на диетах и не избавлялась от лишнего веса, потея в тренажерном зале.

Рита прибегла к услугам пластических хирургов. Она сделала липоксацию. Для того, чтобы фигурка женщина стала стройной и пропорциональной, из одних мест жир откачали, а в другие проблемные зоны добавили. Вот и получился результат, которым Рита Дакота поспешила похвалиться. Талия - тоненькая. По поводу попы пишут отдельные комплименты.

"Вот такой должна быть женская фигура", - считают поклонники Риты Дакоты.