17-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского ушла из родительского дома и стала жить со своим парнем

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова ушла из родительского дома и стала жить самостоятельно. Сейчас девушка, которой через месяц исполнится 18 лет, живет со своим любимым человеком. Бойфренда Марии зовут Никита.

После расставания родителей, Михалкова жила с мамой. Молодой человек приходил к дочери Любови Толкалиной. По признанию 17-летней Маши, они с мамой обсудили, и родители отпустили ее в самостоятельную жизнь. Недавно в Инстаграм Марии Михалковой - Кончаловской стало появляться много фотографий с парнем, том числе в постели. И в комментариях начали осуждать девушку и ее знаменитых родителей.

"Сейчас в сети гуляют очень много статей про меня и про Никиту", - заметила Маша и обратилась к своим подписчикам. "Да, я живу отдельно от родителей, с человеком, который делает мою жизнь лучше. Мы учимся друг у друга, мы растем вместе, нам весело и нам светло. Мы принимали это решение всей семьей. Более того, мама поняла, что нам с Никитой было некомфортно, я живу с ней, а он отдельно, и сама предложила мне эту идею", - рассказала дочь актера и режиссера.

"Я за свою жизнь, часто сталкивалась с тем фактом, что иногда люди, настолько сдавлены между стен каких-то своих травм и обид, своих комплексов, что они совершенно не способны поставить себя на место другого человека... Догмы это дело опасное. Они парализуют человеческий разум...", - рассуждает девушка.