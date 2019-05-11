Известный российский певец Егор Крид планировал выступить на фестивале "Московская весна A Cappella" 10 мая в парке "Зарядье", но из-за плохих погодных условий, о которых предупреждает МЧС, был вынужден отменить концерт. Такой поступок разочаровал поклонников и вызвал шквал негативных эмоций.

"Очень ждал встречи с вами, но ваша безопасность важнее", - написал артист в Instagram под постом, где объясняет причина отмены и прикреплено предупреждение МЧС.

Узнав печальную новость от своего кумира, подписчики начали резко высказываться в адрес знаменитости:

"Сахарный мальчик!"

"Народа очень много на площадке. Участники фестиваля выступают. Что же организаторы не отменили из-за непогоды?!"

"Остальные почему то остались выступать".

Конечно, есть и те, кто поддержали певца, поблагодарили за заботу и с нетерпением ждут выступление артиста:

"Поверьте, это лучше, чем потом сотни людей слягут с простудами"

"Все правильно сделал, концерт подождёт"

"Настоящие поклонники-поймут! Все мы ждали концерта, но не от Егора это зависит! Стоит это уже понять"