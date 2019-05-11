«Заставала такую сцену - сестры дерутся насмерть», призналась подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной

Домашние войны и конфликты в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной периодически выплескиваются на экраны федеральных каналов и удивляют народ в многочисленных ток-шоу. Казалось бы что делить двум дочерям известной актрисы? Но, как говорят знакомые, Ольга и Мария много лет никак не могут найти общего языка и обиды и не понимание растут как снежный ком и портят всем жизнь.

«Оля с Машей всегда сильно конфликтовали. Сестринской любовью там и не пахло», — рассказывает подруга актрисы Мила Андреева. Судя по всему, симпатии многих знакомых с семьей на стороне старшей. Они говорят о Мари как о милой и мягкой, а вот буйный нрав Ольги и ее стремление все время провоцировать сестру и спорить с ней по любому поводу говорят о том, что женщина завидует родственнице.

Мила Андреева рассказала, как в конце 80-х они все вместе отправились отдыхать в Ялту и там конфликты доходили буквально до драк. «Заходила в их номер и заставала сцену — сестры дерутся насмерть. Бросалась их разнимать и оттаскивать друг от друга: «Так нельзя. Что случилось? Что вы не поделили?» Вразумительного ответа не услышала ни разу», — Цитирует подругу Федосеевой-Шукшиной «Караван Историй».

Не смотря на то, что обе дочери Шукшина стали актрисами, обе они не достигли особых высот в профессии, но Мария нашла себя в роли телеведущей, тогда как Ольга так и не смогла найти место в жизни, а чаще всего требовала помощи от звездной мамы, обвиняя ее в своих проблемах. Она настолько была разочарован жизнью, что даже несколько дет провела в монастыре. Однако, как говорят знакомые семьи, это нисколько не усмирило ее нрав.