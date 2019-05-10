Актер Максим Виторган дополнил и уточнил свое мнение по поводу празднования Дня Победы. Пользователи сети раскритиковали Виторгана. "Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил", - писал актер в Инстаграм. По его мнению, "нам праздновать нечего".

Лещенко о словах Виторгана: нельзя ограничить проявление эмоций

Вот за эти слова его ругают. Виторган пояснил, опубликовав новый пост: "В частности цитата «нам нечего праздновать» относится нам сегодняшним ( после-послевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ВЕТЕРАНАМИ. Ну и т.д. В общем, читайте ( если вам это важно) первоисточник".

Напомним, Максим Виторган заявил, что стране необходимо отказаться от празднования Дня Победы в том виде, в котором это есть сейчас. Лев Лещенко согласился с тем, что празднование Победы необходимо в первую очередь ради ветеранов, прошедших войну.