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Максим Виторган дополнил и уточнил свое мнение по поводу празднования Дня Победы

10 мая 2019, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Виторган дополнил и уточнил свое мнение по поводу празднования Дня Победы
фото: pixabay.com

Актер Максим Виторган дополнил и уточнил свое мнение по поводу празднования Дня Победы. Пользователи сети раскритиковали Виторгана. "Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил", - писал актер в Инстаграм. По его мнению, "нам праздновать нечего".

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Вот за эти слова его ругают. Виторган пояснил, опубликовав новый пост: "В частности цитата «нам нечего праздновать» относится нам сегодняшним ( после-послевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ВЕТЕРАНАМИ. Ну и т.д. В общем, читайте ( если вам это важно) первоисточник".

Напомним,  Максим Виторган заявил, что стране необходимо отказаться от празднования Дня Победы в том виде, в котором это есть сейчас.   Лев Лещенко согласился с тем, что празднование Победы необходимо в первую очередь ради ветеранов, прошедших войну. 

 
 
 
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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)9 Май 2019 в 3:52 PDT

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