Телеведущая Елена Малышева призналась, что за пять лет поправилась на десять килограммов

Известная российская телеведущая Елена Малышева призналась, что за минувшие пять лет поправилась на десять килограммов. В настоящий момент 58-летняя знаменитость активно борется с лишним весом.

Малышева сообщила, что 12 июня 2013 года она весила 74,7 килограмма, а 4 июня 2018 года – 84,8 килограмма, передает сегодня портал teleprogramma.pro.

Елена отметила, что прошлым летом ей удалось сбросить 10 килограммов, однако в мае она снова слегка поправилась. Телеведущая заявила, что не планирует останавливаться на достигнутом, поэтому "улыбается и терпит". По мнению Малышевой, в жизни людей должны быть удовольствия помимо еды.