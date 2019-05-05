"Люди, очень бесчеловечно", семья Алсу впервые публично высказалась после скандала на шоу "Голос"

Семья Алсу впервые публично прокомментировала травлю Микеллы после победы на шоу "Голос". Жена брата певицы Залина Сафина опубликовала пост в Instagram, в котором поддержала свою родственницу.

Она заявила, что «у этого ребёнка музыка в крови, она везде и всегда поёт. У неё просто потрясающий голос». И конечно же невестка Алсу считает, что такой талантливый, трудолюбивый, харизматичный и креативный ребенок заслужил свою победу в популярной программе, «заявив о своем творческом таланте».

«Люди, очень бесчеловечно осуждать и травить победу десятилетнего ребёнка, только потому что её мама известная певица. Успокойтесь, ведь каждый из нас родитель или будущий родитель и подумайте, каково было бы вашему ребёнку, когда его все вокруг травят. Мы должны показывать достойный пример нашему продолжению, а не осуждать ребёнка за его победу. Мики, поздравляю тебя с днём рождения! Я желаю тебе ещё больше побед", — написала Залина Сафина