Экс-супруг Ани Лорак после бракоразводного процесса потерял свой бизнес

Популярный ночной клуб в Киеве, который принадлежал бывшему мужу известной певицы Ани Лорак Мурату Налчаджиоглу, закрывается. О прощальной вечеринке в заведении владелец написал в Instagram.

Киевский суд завершил бракоразводный процесс Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу в конце января. Дочь пары, семилетняя Соня, осталась с мамой в Москве, а экс-супруг певицы продолжил вести бизнес в Киеве.

Однако, судя по всему, теперь турецкий предприниматель своего бизнеса лишился. Ходят слухи, что причиной стало отсутствие финансирования заведения, которое раньше стабильно обеспечивала звезда эстрады.

Впрочем, предположений в соцсетях о возможных основаниях, чтобы "свернуть" бизнес, довольно много: это и вероятный уход от налогов, и переход Мурата "на новый уровень", но доподлинно пока ничего не известно.