Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова полетела вместе со своей защитницей певицей Славой в Дубай. В аэропорту девушки решили передать "привет" телеведущей Ксении Собчак, которая ранее сказала, что не может назвать Бузову настоящей звездой из-за городов, где проводятся её концерты.

Волочкова прокомментировала высказывание Собчак "о концертах для бедных"

"Тяжела и неказиста жизнь мытищинского артиста. А ты откуда – из Мытищ? Я коренная москвичка вообще, но у меня был хороший сольник в Мытищах. Сейчас мы летим в Дубай, но в Мытищи ещё вернёмся", - записали девушки видеообращение в Instagram.

Телеведущая отметила, что всегда мечтала иметь защитника-мужчину, а появилась женщина. На что Слава в шутливой форме ответила: "С мужским именем, мужским голосом и кадыком".