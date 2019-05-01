Виктория Лопырева продолжает демонстрировать идеальную фигуру после родов
1 мая 2019, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская модель Виктория Лопырева, которая всего несколько месяцев назад впервые стала матерью, вновь продемонстрировала идеальную фигуру. Новый снимок сделан на пляже в Майами.
На фото Виктория позирует в мини-шортах, ярком купальнике и кроссовках малинового цвета. Ноги Лопыревой кажутся "бесконечными" и идеально гладкими, а талия невероятно тонкой. Сложно поверить, что у этой молодой женщины совсем маленький сын.
Подписчики сделали Виктории множество комплиментов и отметили, что мало кому удается выглядеть после родов настолько стройной и подтянутой.
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