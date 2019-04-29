Любовь Успенская публично поддержала Алсу и ее дочь

Знаменитая российская певица Любовь Успенская публично поддержала свою коллегу Алсу и ее десятилетнюю дочь Микеллу Абрамову после скандала, разгоревшегося вокруг результатов шоу "Голос. Дети".

Успенская опубликовала на своей страничке в соцсети снимок с Алсу и поздравила их с дочкой с победой на конкурсе. Любовь призналась, что совершенно случайно на гастролях включила Первый канал и увидела выступление девочки. По мнению певицы, Микелла является "талантливой будущей звездочкой".

Любовь Успенская пожелала дочери Алсу удачи и большого успеха на сцене.

Ранее сегодня стало известно, что Первый канал привлек к расследованию ситуации на шоу "Голос. Дети" партнера Интерпола.