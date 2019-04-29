Любовь Успенская публично поддержала Алсу и ее дочь
29 апреля 2019, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая российская певица Любовь Успенская публично поддержала свою коллегу Алсу и ее десятилетнюю дочь Микеллу Абрамову после скандала, разгоревшегося вокруг результатов шоу "Голос. Дети".
Успенская опубликовала на своей страничке в соцсети снимок с Алсу и поздравила их с дочкой с победой на конкурсе. Любовь призналась, что совершенно случайно на гастролях включила Первый канал и увидела выступление девочки. По мнению певицы, Микелла является "талантливой будущей звездочкой".
Любовь Успенская пожелала дочери Алсу удачи и большого успеха на сцене.
Ранее сегодня стало известно, что Первый канал привлек к расследованию ситуации на шоу "Голос. Дети" партнера Интерпола.
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