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Любовь Успенская публично поддержала Алсу и ее дочь

29 апреля 2019, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Успенская публично поддержала Алсу и ее дочь
фото: globallookpress.com

Знаменитая российская певица Любовь Успенская публично поддержала свою коллегу Алсу и ее десятилетнюю дочь Микеллу Абрамову после скандала, разгоревшегося вокруг результатов шоу "Голос. Дети".

Первый канал привлек к расследованию ситуации на шоу "Голос. Дети" партнера Интерпола

Первый канал привлек к расследованию ситуации на шоу "Голос. Дети" партнера Интерпола

Успенская опубликовала на своей страничке в соцсети снимок с Алсу и поздравила их с дочкой с победой на конкурсе. Любовь призналась, что совершенно случайно на гастролях включила Первый канал и увидела выступление девочки. По мнению певицы, Микелла является "талантливой будущей звездочкой".

Любовь Успенская пожелала дочери Алсу удачи и большого успеха на сцене.

Ранее сегодня стало известно, что Первый канал привлек к расследованию ситуации на шоу "Голос. Дети" партнера Интерпола.

 

 
 
 
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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)28 Апр 2019 в 10:54 PDT

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