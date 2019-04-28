Лолита заявила, что за ней следят с квадрокоптера

Известная певица Лолита Мелявская пожаловалось, что за её домом в Болгарии установили слежку с квадрокоптера. Певица спросила у аудитории, знакомо ли ей лицо злоумышленника на видео.

"За моим домом в Болгарии зачем-то ведётся наблюдение! Вдруг кто-то узнает это полное лицо... Спасибо бдительным соседям", - написала знаменитость в своём Instagram.

Представитель певицы запечатлел мужчину, который следил за Лолитой из машины, на видео. На ролике видно, как над частным домом певицы кружит дрон-беспилотник. Когда директор певицы начал задавать незнакомцу вопросы, что делает любопытнй мужчина и зачем снимает чужой дом, тот ответил, что просто наблюдает за природой вокруг.