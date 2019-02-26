Экс-жена Богомолова впервые после истории с Собчак рассказала о бывшем супруге

Бывшая супруга режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз на протяжении всей шумихи вокруг романа экс-мужа с Ксенией Собчак и драки с Максимом Виторганом хранила гробовое молчание. Она игнорировала все попытки журналистов получить хоть какие-то комментарии.

При этом она все это время продолжала работать с Богомоловым над киносериалом «Содержанки». И перед премьерой актрисе все же пришлось ответить на несколько неприятных вопросов о личной жизни. «Мы с Костей давно официально разведены и ещё дольше не вместе. Это факт. Как и то, что несмотря на это, мы все это время продолжали воспитывать дочку, общаясь в ежедневном режиме и работать вместе. За последние 2.5 года я приняла участие в 3-х Костиных спектаклях и снялась в киносериале «Содержанки», который вот-вот выйдет. Тандем творческий - более тонкая материя, чем тандем личный, как ни странно это прозвучит. Я много лет являюсь членом Костиной актерской команды. Найти людей, говорящих с тобой на одном языке в профессии иногда сложнее, чем найти спутника по жизни. Поэтому, как видите, работать мы тоже успешно продолжаем вместе и, надеюсь, так будет и дальше», - цитирует Дарью Мороз Telegram-канал «Антиглянец».

Кроме того, актриса подчеркнула, что бывшие супруги относятся друг к другу с уважением и навсегда останутся близкими людьми и любящими родителями для их общей дочери - Ани. А личную жизнь каждого они предпочитают не комментировать.