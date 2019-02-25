MARUV рассказала, что от неё требуют взамен на участие в «Евровидении»

Певица MARUV в соцсетях раскрыла информацию о том, на каких условиях национальная общественная телерадиокомпания готова позволить ей представлять Украину на «Евровидении-2019».

Россия получит деньги за украинскую песню для «Евровидения»

По словам девушки, требования оказались действительно жёсткими. Причём запрет на выступление в России является далеко не самым страшным из них. Например, певице полностью запретили импровизировать во время выступлений, передаёт teleprogramma.pro. «Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен», - поделилась девушка с поклонниками. Также она сообщила, что НТКУ требует он неё полного исполнения всех требований компании.

«Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промоподдержки. Даже визой я должна заниматься сама», - написала MARUV. При этом она подчеркнула, что даже несмотря на такое давление, всё равно поедет на «Евровидение» в качестве конкурсанта от Украины.