Леди Гага появилась на «Оскаре» в колье с одним из крупнейших бриллиантов в мире

На 91 церемонии вручения золотых статуэток «Оскар» американская певица Леди Гага появилась в колье, которое украшал один из крупнейших в мире жёлтых бриллиантов.

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Этот камень в 128,4 карата называют одним из самых значимых открытий среди драгоценных камней за XIX век. Ювелиры даже называют его бесценным, однако, по некоторым сведениям, стоимость уникальной драгоценности составляет порядка 30 миллионов долларов. Ожерелье из бриллианта в своё время сделал Чарльз Тиффани.

И именно этот ювелирный шедевр Леди Гага выбрала в качестве украшения на церемонию «Оскар», сообщает Газета.Ru. Крупный жёлтый бриллиант певица выгодно дополнила серьгами, украшенными жёлтыми и белыми бриллиантами и сделанными из жёлтого золота и платины.