Актриса Юлия Галкина уехала в Турцию решать, выходить ли замуж

О таких, как актриса Юлия Галкина, говорят: «Частица чертика в ней!» Действительно, увидев ее однажды, уж точно не забудешь: яркая внешность, неуемная энергия, потрясающая открытость. Недаром ее героини из сериалов «Черная кошка», «Проснемся вместе?», «Страсти по Чапаю», «Чума», «Чужое счастье», «Опекун» так полюбились зрителю. А секрет ее популярности прост: Юлия не боится быть естественной и искренней. Согласитесь, не каждая актриса может себе это позволить!

- Юля, такой свободолюбивый характер, такая бешеная энергия – генетика? Или, как говорят, жизнь заставила?

- Думаю, что «корни» идут из детства. Родители, бабушка давали мне полную свободу. С раннего детства я знала, что есть такое слово – хочу! И если я чего-то хотела, то родные меня не ограничивали. Но это слово имело определенный смысл: всегда хотела что-то полезного (смеется). Например, заниматься спортивными танцами, учиться в музыкальной школе, вязать крючком. Ну как тут откажешь ребенку? Такой подход к «хочу» - заслуга моих родителей.









Часто меня родители, на каникулы, отправляли к бабушке, в деревню. Деревенька была чудная: она стояла на двух холмах, изумительная березовая роща, чистейший пруд, бескрайние поля. Вот там я отрывалась «по полной»: носилась с мальчишками, играла в футбол, висела на турнике. И даже стреляла из ружья. Дело в том, что родители ждали мальчика, а родилась я! Кстати, по отцовской линии, всегда рождались мальчики, а тут на свет появилась девочка. Теперь понимаешь, почему я не играла в куклы? Да и влияние папы на мое взросление было огромным. Например, играем в футбол, а папа провоцирует: «Забить гол сможешь? Слабо?» или «Попасть в банки из ружья? Слабо». Да и в учебе папа мне помогал «таким методом»: допустим, что завтра экзамен, контрольная, а родитель мне говорит: «Экзамен по физике? Какая ерунда! Выучишь! Или слабо?» И я учила, сдавала, попадала в банки из ружья, забивала гол!









Знаешь, в нашей семье все были заняты делом: родители всегда работали, а я всегда училась. Не могу припомнить, чтобы я валялась на диване или ничего не делала. Даже такого в голову не приходило. Я видела как и сколько работали мои родители и, конечно, не хотела от них отставать( смеется). Знаешь, у меня совершенно не было время пить пиво с дворовыми ребятами или страдать от неразделенной любви. Я понимала четко, что если хочу чего-то добиться в жизни, то должна много знать.

- Юля, а как же девичьи радости: одеться красиво, накрасить глазки, повертеться у зеркала, «построить» мальчику глазки?

- Ну, конечно, мне нравилось повертеться у зеркала. Я же девушка! Но культ из тряпок и побрякушек никогда не делала. Да и к своей внешности относилась совершенно спокойно. Не считала себя красавицей. Да и не принято у нас в семье расхваливать. Я не помню, чтобы родители мне говорили: « Ты самая красивая! Какие глазки, ручки!» Ерунда. Со мной никто не сюсюкался.

- Ну, а детские–то мечты были?

- Поверь, мне некогда было мечтать! Я училась в физико-математическом классе. Кстати, в школе, где я училась решили создать класс с уклоном на физику, математику. А я, если честно, мало, что понимала в точных науках! Но на семейном совете решили, что я должна именно там учиться. И что мне оставалось делать? Папа, как всегда, сказал: «Слабо тебе, Юлька?» Вот я и училась. Бывало, даже заучивала логарифмические уравнения наизусть! Как стихи! Поверь, такие сложности закаляют в жизни. Для меня всегда стимулом было простое слово – надо! Даже сейчас, когда я добилась чего-то в жизни, то меня не покидает это слово. Надо действовать, надо двигаться вперед, надо добиваться!

- Юля, физика, математика… А как ты в театральном институте оказалась?

- Интересно оказалась. Буквально перед выпускными меня папа спросил: «Куда думаешь поступать дальше? Что ты сама хочешь?» Я задумалась. Понимала, что инженера из меня точно не получится, а вот с людьми общаться – круто! И тут мне «на помощь» пришел папа: он сказал, что открывается новый факультет психологии и я бы могла туда поступить. И я поступила! Учиться мне нравилось. Нравилось погружаться в тайны человеческой души. Но, по «ураганному» своему характеру, мне нужно было еще чем-то заниматься. Так я оказалась в театральной студии «Арлекин». Вот тут я почувствовала себя в своей тарелке. Моя фантазия просто бурлила. Я чувствовала себя свободной! И в один прекрасный день, ко мне подошла руководитель студии и сказала: «Юля, а почему бы тебе не попробовать поступить в театральный? В Москве». Я и задумалась. Действительно, а почему бы мне не попробовать. Чем черт не шутит! На летних каникулах рвану в Москву! Кстати, сама я из Курска. Все бы ничего, но как родителям сказать? Пришлось пойти на обман! Дело в том, что у меня знакомые занимались народным творчеством: делали красивые изделия из дерева и отвозили на продажу в Москву. Вот к ним я и пристроилась! Родителям объяснила, что хочу подзаработать летом. И отправилась в Москву. В театральные институты.

- Ты подала документы во все театральные заведения Москвы?

- Да, я решила, что нужно попробовать себя во «всех» театральных Москвы. Но вышла интересная ситуация с поступлением в школу – студию МХАТ. Естественно, что для поступления я приоделась: красивая кофточка, прическа, туфли на каблуке. Вот такая красивая и спустилась в метро. А когда из него вышла, то на улице проливной дождь! Как понимаешь, что от моей «красоты» ничего не осталось! Но, нет худа без добра: подхожу к дверям школы-студии и стою. Еще подумала: « А почему больше никого нет?» Обычно, у дверей толпятся желающие… потом догадалась, что дождь распугал всех. Стою и жду. Выходит женщина и спрашивает: « Ты поступать?» Я кивнула. Она смотрит списки и ищет мою фамилию, а ее нет! Я же пришла «разведать» обстановку. Но мне посчастливилось, и я оказалась перед приемной комиссией.









- Так сразу? А не боялась?

- Нет! Совершенно! Я же папина дочка! И есть такое слово – надо! Свободно и уверенно прочитала прозу, стихи. И вдруг один экзаменатор меня спрашивает: « А где вы раньше были, девушка?» Я и давай про Курск рассказывать! Оказалось, что я попала уже на второй тур! Короче, поступила я в школу – студию МХАТ! Но документов, кроме паспорта, у меня не было с собой. Я же не бросала свою психологию. Я приехала в Москву на разведку!

- И как же дело обошлось с документами?

- Позвонила родителям. Буквально на следующий день мама привезла документы. Вот так я стала студенткой театрального института.

- Родители спокойно отнеслись к твоему выбору?

- Я бы не сказала. Но! Помнишь, есть такое слово – хочу? И спорить со мной бесполезно. Только родители поставили мне условие – получить диплом психолога. Я получила! Да, училась одновременно в двух ВУЗах.

- Сложно было учиться?

- Сложно. Нас практически «ломали»: учили заново ходить, дышать, говорить. Например, никого не волновало, что ты не умеешь садиться на шпагат! Научили! Как? Растягивали. Да, через боль, слезы, невозможное. Кстати, меня чуть не отчислили из института.









- За что это?

- Я долго не понимала некоторые вещи: зачем, например, мне ползать по сцене и изображать «лисичку», «зайчика»? Оказывается, таким образом вырабатывается сексуальность, женственность! Я не понимала, когда преподаватель спрашивал: «Галкина, где твоя сексуальность?» И мне дали два месяца на «исправление». Я подготовила отрывок из произведения Чехова «Ведьма» и сыграла. Чудо произошло! Преподавателю понравилось. А я так и не поняла своих «сексуальных изменений» (смеется).

- Юля, ты лукавишь! Ты одна из самых ярких, красивых женщин российского кино!

- Я говорю правду!

- У тебя легко сложились отношения с кинематографом?

- Мои отношения с кино складывались бурно и специфично. Я никогда не стояла под дверью режиссеров и не выпрашивала роли. Меня находили и приглашали. Но обычно на роли любовниц, стерв, разлучниц. И всегда в сценарии присутствовала «постельная сцена».

- Это плохо?

- Надоело! Хотелось развиваться дальше! И мне судьба улыбнулась: меня пригласили в картину «Поцелуй падших ангелов», где моим партнером был Евгений Сидихин. Очень забавно состоялось наше знакомство. Когда мы познакомились с Евгением, то он «пригласил» меня в …постель! Да, так и сказал: «Добро пожаловать в кровать!» Конечно, это была шутка. Мы играли влюбленных. И я испытывала исключительно уважение к своему партнеру.

- Юля, а как к тебе пришла ТВОЯ любовь? Знаю, что у тебя крепкий брак и прекрасный сын.

- Любовь нечаянно нагрянула. На сериале «Журов». Эта картина изменила мою жизнь: я познакомилась со своим мужем. Он работал на картине продюсером и режиссером. Но в ЗАГС я отправилась не сразу! Мне нужно было подумать после того, как Макаров мне сделал предложение.

- Долго думала?

- Я думала в …Турции. Именно! Замужество для меня – серьезный шаг. Я должна была понять свои чувства, эмоции, отношение к человеку. Купила путевку в самый отдаленный «уголок», где тишина и только пенсионеры отдыхают. Ходила, думала, размышляла. И поняла, что хочу быть именно с этим человеком! Вот такая простая история.









- Юля, я знаю, что у тебя съемки проходили в Латвии. Всегда хотела спросить об этом! Как тебе Прибалтика?

- Прекрасно! Да, я снималась в картине «Парад – алле». Это из жизни цирковых артистов. Съемки проходили в городе Кулдига. У вас, действительно, замечательная природа! Неимоверной красоты водопад! Все дышит спокойствием, умиротворенностью. И люди у вас менее эмоциональные, чем, например, москвичи. Меня привлекает прибалтийская сдержанность. У вас прекрасно можно отдохнуть, побыть один на один со своими мыслями. Я с теплотой вспоминаю съемки.

- Знаю, что у тебя «случилась» премьера спектакля « Случайное танго». Прости, не смотрела. Но говорят, что ты там так зажигаешь!

- Говорят. Вот собираемся на гастроли в Германию. Были в Австрии. Этот спектакль лучше видеть, чем о нем говорить!

- А в Ригу, когда приедешь? Тогда и посмотрю!

- Приеду обязательно, когда пригласите! С удовольствием вновь окунусь в тишину и тайны ваших прекрасных улиц, в Старой Риге.

- Надеюсь! Спасибо за интервью!