Бари Алибасов ответил на слухи об инфаркте Федосеевой-Шукшиной

Продюсер ответил на вопросы, почему госпитализировали его жену и как на данный момент себя чувствует Лидия Федосеева-Шукшина. По его словам, слухи об инфаркте актрисы преувеличены.

Федосееву-Шукшину забрали в больницу с болями в груди. Также врачи отметили, что у актрисы поднялось высокое давление. О причинах плохого самочувствия не известно, но ранее женщина жаловалась, что частые ссоры с близкими родственниками, которые плохо влияют на её самочувствие, сообщает КП.

«Нормально себя чувствует, был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки в больнице», рассказал муж актрисы продюсер Бари Алибасов.