Актёр явился на церемонию вручения «Оскара» в пышном платье
25 февраля 2019, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудский актёр Билли Портер поразил всех своим нарядом, выбранным для церемонии вручения золотых статуэток. Американская знаменитость посетил мероприятие в чёрном бархатном платье от дизайнера Кристиана Сириано.
Свой образ Билли Портер завершил чёрным болеро, по виду напоминающим короткий мужской пиджак. Актёра на мероприятии сопровождал его супруг Адам Портер-Смит, передаёт Lenta.Ru.
Мужчина уже появлялся перед камерами в платье в начале месяца. Тогда его внешний вид был посвящён «маргинализированным братьям и сестрам из ЛГБТКИА+ сообщества». Билли Портер известен в Голливуде как борец за гендернофлюидный стиль одежды, в котором сочетаются как мужские, так и женские вещи.