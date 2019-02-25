Актёр явился на церемонию вручения «Оскара» в пышном платье

Голливудский актёр Билли Портер поразил всех своим нарядом, выбранным для церемонии вручения золотых статуэток. Американская знаменитость посетил мероприятие в чёрном бархатном платье от дизайнера Кристиана Сириано.

Свой образ Билли Портер завершил чёрным болеро, по виду напоминающим короткий мужской пиджак. Актёра на мероприятии сопровождал его супруг Адам Портер-Смит, передаёт Lenta.Ru.

Мужчина уже появлялся перед камерами в платье в начале месяца. Тогда его внешний вид был посвящён «маргинализированным братьям и сестрам из ЛГБТКИА+ сообщества». Билли Портер известен в Голливуде как борец за гендернофлюидный стиль одежды, в котором сочетаются как мужские, так и женские вещи.