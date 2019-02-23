"Поскользнулся, упал": Дима Билан сломал ногу, но концерт не отменил

Популярный певец Дима Билан сообщил, что на днях сломал ногу. Но, несмотря на двойной перелом и возражения медиков, артист не стал ни отменять, ни переносить назначенную дату концерта.

«Восемнадцатого февраля я поскользнулся на льду и сломал ногу – двойной перелом! Но я не отменил и не перенес шоу на другие даты, а просто решил быть честным с вами и идти до конца. Принял решение ставить пластину после шоу, хотя хирурги были крайне против!», - написал Дима Билан в своем инстаграме.

Артист пояснил, что хирурги назначили срочную операцию по установке фиксирующей пластины на 19 февраля, и это ставило под угрозу концерт в Санкт-Петербурге и весь гастрольный тур. Поэтому Билан решил отложить операцию, но не концерт. Хотя честно признался, что выступление со сломанной ногой далось ему невероятно тяжело.