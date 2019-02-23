Лучше дарите мне колбасу,за эти слова в Сети разнесли Розу Сябитову в пух и прах

Высказывания телеведущих любимой женской программы «Давай поженимся» непаханое поле для хейтеров. Особенно в Сети троллят Ларису Гузееву и Розу Сябитову. Вот и последний пост телесвахи вызвал немалое количество рассерженных комментариев.

Поклонники Розы Сябитовой, чтобы сделать приятное своему кумиру, не случайно дарят ей именно розы, однако звезда только посмеялась над фанатами: «А поклонники тащат и тащат розы. А я люблю лилии (но против них взбунтовалась Лариса Гузеева, так как они вонючие) или цветы в горшках, например, гортензию. А еще лучше дарить мне колбасу», написала Сябитова в своем Instagram-аккаунте.

И тут же ее обвинили в хамстве и заносчивости. «Настоящие хабалки! Как это можно??? Подарили подарки, тут же открывают и начинают есть, и с полный ртом разговаривают с гостями. Будто, приходят голодными на передачу или чтобы поесть», «Букет из колбасы и лилий - это лучший вариант», «Уже заказы делают!!!Надо было указать название и сорт колбасы тогда уже сразу!!!Розы их не устраивают!!!», «От халявной колбасы еще никто не отказался», «Голодное детство базарной бабы», «Поражаюсь этой наглости! Просто противно и смотреть, и слушать. Принесите вы ей ливерки, пусть и нюхает, и кушает», - написали фолловеры в комментариях.