Тимур Бекмамбетов разводится. У него роман с помощницей президента Татарстана

Личная жизнь знаменитого режиссер Тимура Бекмамбетова практически тайна за семью печатями. Известно лишь, что он много лет женат на Варваре Авдюшко.

"Варя – тонко чувствующий, невероятно творческий человек невиданной работоспособности. Я могу ей доверить все что угодно и уверен: лучше нее никто не поймет, что именно я хочу. Доверие и понимание друг друга – то, без чего для меня немыслима и семейная жизнь, и совместное творчество. Когда возникает такой контакт с человеком – это больше чем "серьезные отношения", это судьба…", - говорил он в интервью.

Но то ли промахнулась злодейка-судьба, то ли одним творческим единством сыт не будешь, но пара решила развестись. А причиной всему, говорят, стала помощница президента Татарстана. На днях продюсер опубликовал фото, на котором обнимает за талию темноволосую девушку. И хотя многие не разобравшись, написали, что у режиссера «красивая жена», некоторые сразу поняли, что это 28 летняя Наталья Фишман.

Источники в окружении режиссера уже подтвердили, что отношения Наталии и Тимура Нуруахитовича серьезны и выходят за рамки дружеского общения, сообщает "СтарХит".