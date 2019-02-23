Это будет смешнее, чем с маткой, Лоза предложил Малышевой идею для нового номера

Звезды российского шоу-бизнеса уже растиражировали ролик с танцующей маткой Елены Малышевой как квинтэссенцию абсурда на российском телевидении. В социальных сетях буквально каждый представитель селебрити от души посмеялся над тем, что заставляют смотреть российских зрителей.

Не остался в стороне и главный критик поп-сцены Юрий Лоза. Он предложил оригинальную идею для следующего номера Малышевой на Первом и даже согласен написать текст, если попросят, конечно. «Что я могу здесь сказать? Думаю, что ария прямой кишки была бы не менее интересна. Я прямая кишка, я вполне широка». Я даже текст могу написать, если обратятся». К сожалению, если начинает прогрессировать какое-либо явление, то оно, в конце концов, должно будет дойти до абсурда… у нас в нашей стране почему-то так. Есть пословица «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет», - иронично заметил Лоза в интервью изданию «СтарХит».

Напомним, скандальная программа Малышевой вышла 13 февраля. В ней актриса Светлана Галка, надев ростовую куклу станцевала и спела в образе матки, что по мнению авторов программы должно было привлечь внимание людей к устройству внутренних органов. И ведь привлекло-таки! Правда вовсе не к анатомии человека.