Ксения Собчак и Максим Виторган были на премьере, но делали вид , что не знакомы

Забавно развиваются взаимоотношения Ксении Собчак и Максима Виторгана, за которыми пристально следит и московский бомонд, и желтая пресса. Супруги посетили премьеру фильма, но весь вечер старательно делали вид, что вообще не знакомы.

На премьеру «Юмориста» скандальные муж и жена приехали по отдельности и в течении всего вечера с удовольствием общались с журналистами, но всячески старательно избегали встречи друг с другом. В итоге, как ни старалась пишущая братия, мужу и жена удалось за весь вечере ни обмолвиться даже словом. Такое странное поведение натолкнуло всех окружающих на мысль о том, что о примирении не может быть и речи, и развод звездной пары все же не за горами, пишут сразу несколько Telegram-каналов.

Напомним, что Максим Виторган ранее подчеркивал, что устал слышать сплетни о жене и искать ее по всей Москве вместе с предполагаемым любовником Константином Богомоловым. «Если когда-нибудь где-нибудь с кем-то меня увидите, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — написал Виторган-младший в своем Instagram-аккаунте.