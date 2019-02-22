Стало известно, кто получит наследство рэпера Децла

Стало известно, кто получит наследство известного рэпера Децла, который скончался 3 февраля в возрасте 35 лет. Артист незадолго до своей смерти высказал свою волю насчет авторских прав на свою музыку.

Отец покойного музыканта Александр Толмацкий сообщил, что он попросил специалистов подготовить документы, согласно которым доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и прочее будет поступать в пользу его сына Антония. Оба родителя рэпера согласились с решением Кирилла Толмацкого.

В настоящий момент проходит процесс оформления прав на наследство со стороны отца и матери Децла, так как его сын не является совершеннолетним.