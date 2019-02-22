СМИ: Ксения Собчак игнорировала Максима Виторгана на премьере фильма

Журналистка Ксения Собчак подогрела слухи о проблемах в браке с Максимом Виторганом. Женщина буквально игнорировала своего супруга на премьере фильма, которую они посетили в четверг, 21 февраля.

Согласно некоторым данным, Ксения и Максим прибыли на мероприятие не вместе, а также избегали друг друга в течение всего вечера, передает "СтарХит".

Журналисты и поклонники сделали вывод, что между Собчак и Виторганом действительно пробежала черная кошка: они общались с большим количеством людей, но при этом между собой не перекинулись и парой слов. В СМИ ранее появлялись сообщения, что у Ксении якобы разгорелся роман с режиссером Константином Богомоловым.