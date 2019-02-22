Невероятно стройная Юлия Высоцкая балует себя мороженым перед сном

45-летняя актриса Юлия Высоцкая, обладающая невероятно стройной фигурой, позволяет себе калорийные десерты на ночь. Артистка отнюдь не истязает себя диетами и часто ест пасту, а также выпечку.

На днях Юлия продемонстрировала снимок, на котором она с удовольствием ест мороженое с кусочками фруктов, причем делает это буквально перед сном, передает teleprogramma.pro.

Секрет Высоцкой прост – она ежедневно бегает, причем как на улице, так и на беговой дорожке. На ее страничке даже появился хэштег #томуктобегаетможновсе. По ее словам, следует разумно подходить к выбору еды, но ни в коем случае не отказывать себе в удовольствии полакомиться чем-то вкусненьким. Юлия предпочитает сжигать лишние калории при помощи спорта.