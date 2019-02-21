Превратилась в Винни Пуха, Мария Кожевникова пожаловалась на лишние килограммы

Совсем недавно Мария Кожевникова пожаловалась на страницах своей социальной сети, что набрала лишних 4 килограмма. И тут же таблоиды разразились заголовками «Из секс-символа в Винни Пуха».

Актрисе такое сравнение с персонажем любимого мультика явно не польстило, и она поделилась своим возмущением с подписчиками. Она опубликовала коллаж своей фотографии и сказочного медвежонка с подписью: «Вот такими заголовками я встретила это утро! Без комментариев», - негодовала Кожевникова.

«А почему не в Пятачка?», «Ну вы держитесь, Вини-Пухи тоже люди», «А с каких пор Винни пух не секс-символ?», «Да более половины женщин мира мечтают иметь столько лишних килограммов сколько у Вас», - поддержали своего кумира фолловеры. В общем, смысл комментариев сводился к тому, что сколько бы лишних кило не набрала Мария, настоящие фанаты будут любить ее любой.

Однако сама звезда серьезно переживает по поводу лишнего веса. Она рассказала, что по ночам испытывает сильный голод и не отходит от холодильника. Привести себя в форму ей не позволяет напряженный график.