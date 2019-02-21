Скандалили, били горшки, напивались в хлам, Витаса обвинили в хамском поведении

40 летний певец Витас, некогда очень популярный за необычный вокал, сейчас все больше известен скандалами. Он частенько становится фигурантом криминальной хроники, а его образ совершенно далек от того отстраненного космического мальчика, которым запомнила его публика.

Витаса или Виталия Грачева – как его зовут на самом деле дважды пытались привлечь к уголовной ответственности после скандального ДТП и надо сказать, что во время аварии поведение певца было далеко неадекватным. Позже он «прославился» тем, что в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу из пистолета в своем загородном доме.

Подписчики обнародовали и другие случаи абсолютно хамского поведения звезды. «Я жила в соседнем с ним номере в турецком отеле. Они вели себя отвратительно, матерились, показывали всем средние пальцы, скандалили на весь отель, били горшки с цветами, напивались в хлам, а потом он вообще меня клеить пытался (мне было 16), стучался в номер», — поделилась воспоминаниями одна из пользователей Сети.

Обслуживающий персонал довольно часто сталкивается с дурным характером популярных личностей, но Витас переходит все границы. «Я работала в VIP-зоне аэропорта, он каждый раз оскорблял сотрудниц, даже пожилых. Например, словами: «Чего, старая, работаешь еще тут? Я думал, похоронили давно тебя», — написала одна из сотрудниц московского аэропорта. Многие подписчики уверены, что, к сожалению, популярность певца Витас променял на славу дебошира.