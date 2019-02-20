Кот Леры Кудрявцевой завел страничку в Instagram. Конечно, не сам. Просто телеведущая примкнула к кругу людей, которые создают для своих пушистых любимцев отдельный аккаунт в соцсети.

Отныне и у Фофана (так зовут питомца Кудрявцевой) есть персональный адрес во Всемирной паутине, по которому расположены снимки, моментально обрастающие комментариями и лайками.

По собственному признанию телеведущей, личную страничку Фофану пришлось завести, чтобы не заполонить его фотографиями собственный аккаунт. Впрочем, "котэ", кажется, всем доволен.