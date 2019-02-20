Известная российская артистка Алла Пугачева заявила, что свое восьмидесятилетие отметит танцевальным концертом. Об этом примадонна сообщила во время юбилейного вечера актрисы Ирины Муравьевой.

Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным пришла на праздник и поздравила Муравьеву. В ходе своей речи певица пригласила Ирину Вадимовну на свой концерт, который, по ее словам будет называться "Остатки-сладки". В зале оценили шутку примадонны и рассмеялись.

После этого Алла Борисовна заявила, что когда ей исполнится 80 лет, она уже не рискнет петь на сцене, но непременно станцует, передает teleprogramma.pro.