Пусть он переживает! жена Игоря Николаева об изменах и брачном договоре

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова решилась на откровенный разговор со своими подписчиками. Она предложила поклонникам задать ей любые, даже самые сложные вопросы, чтобы они смогли получше узнать ее. Флловеры церемониться не стали, в основном из интересовали вопросы личной жизни с популярным композитором, и интересовались они изменами, брачным договором и отношением к Наташе Королевой.

Пара вместе уже восемь лет, но семейное счастье омрачается то и дело возникающими слухами о неверности супругов. Некоторые даже поинтересовались, правда ли, что у Игоря Николаева есть тайная квартира, где он проводит время с другими женщинами, что практически вывело из себе его молодую жену.

«Нет такой квартиры, что за бред? У нас в одной мама живет, а в другой мы. И во всех есть камеры наружного наблюдения! Ну, не несите чушь...» – осадила хейтеров Юлия. Она так же прокомментировала ситуацию, когда окружающие сравнивают ее с бывшей женой Николаева – Наташей Королевой. «Игорь меня точно ни с кем не сравнивает, наверное, сравнивают больше люди! Главное, что себя чувствую женщиной рядом с ними! Я многое в семье решаю, как женщина и как жена, и бываю и слабой и сильной», - призналась женщина.

Так же они опровергла слухи о брачном контракте, который якобы ее заставил подписать супруг и заявила, что поводов для ревности в их семье нет никаких. «Это все глупо. Я моложе своего мужа – пусть он переживает!" – заявила артистка. Что же касается Королевой, о которой постоянно спрашивали подписчики, то Проскурякова быстро расставила все точки над i: «У меня нет обиды на Наталью никакой, но меня и Игоря, безусловно, возмущают негативные оскорбительные унижающие комментарии в мой адрес и в адрес моей семьи! Поэтому, защищая свою семью, мы с Игорем приняли решение, как можно меньше говорить на эту тему».

В целом общение было очень позитивным и тон ему, конечно, задала Юлия. Она была очень откровенна и предельно тактична. Однако не обошлось и без едких замечаний xейтеров: «Николаева всегда тянуло на деревенщин. Если бы не Николаев, быть бы Проскуряковой дояркой экстра-класса!», «Она правда думает, что она настолько молода в 36? Какая незамутненность. Николаев и в 70 будет потенциальный жених, а она уже можно сказать вышла в тираж. Нынешние знакомые даже не поздороваются с ней при встрече», «Дамочка из грязи в князи! Но хоть и провинциалка, но не наглая как хохлуха Порывай, якобы Королева».