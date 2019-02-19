Игорь Петренко признался, что начал крушить все вокруг, узнав об измене Климовой

Известный российский актер Игорь Петренко признался, что начал крушить все вокруг, узнав об измене Екатерины Климовой. Ранее актерская чета считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

На съемках комедии "Любовь в большом городе-3" Екатерина влюбилась в солиста поп-группы "Челси" Романа Архипова. Петренко увидел ролик, подтверждающий неверность супруги, в интернете и был вне себя от ярости, передает teleprogramma.pro. Игорь так разозлился, что буквально разгромил квартиру.

Актер признался, что в какой-то момент хотел "убить обоих", а также "разорвать всех", кто был к этому причастен. Артисты расстались, и теперь их отношения являются дружескими, сообщает "Комсомольская правда".