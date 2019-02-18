Скандальный актер, рассказавший о домогательствах певицы Штурм, ранен на съемках

Скандально известный актер актер Дмитрий Митюрич получил травму во время съемок музыкального клипа. По сценарию в него должны были выстрелить из помпового оружия.

Однако либо что-то случилось с реквизитом, либо пиротехники не рассчитали расстояние, но Дмитрий серьезно пострадал в этой сцене. Он был доставлен в больницу, где медики констатировали ожеги газом первой и второй степени. СМИ сообщают, что полиция уже проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Сам же актер ситуацию не комментирует.















Напомним, Митюрич прославился вовсе не звездными ролями, снимается он преимущественно в эпизодах, например его можно было видеть в сериале «Интерны», где он сыграл одного из пациентов доктора Купидмана, а скандальным романом с певицей Натальей Штурм. Артист утверждал, что после расставания певица не может его забыть, и периодически присылает ему видео эротического характера, мешая строить отношения с другими женщинами.

«Мы встречались пять месяцев, и честно говоря, я за это время жутко устал. У меня было ощущение, что меня использовали в сексуальных целях. Потом я познакомился с другой девушкой. У нас все отлично складывалось, а тут это эти провокационные видео от Натальи», — сетовал Дмитрий в эфире программы «Звезды сошлись».

Дмитри расценивал такие послания как домогательства со стороны певицы.