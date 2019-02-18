52-летняя Рената Литвинова опубликовала фото без макияжа

52-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала свою фотографию без макияжа. Женщина, которая очень любит яркие образы, не постеснялась предстать перед поклонниками с "голым" лицом.

Рената не скрывает, что уделяет большое внимание своей внешности, в частности, регулярно посещает косметолога. Подписчики считают, что ее старания не прошли даром – артистка даже без грима выглядит минимум на десять лет моложе своего фактического возраста.

Ранее Литвинова сообщила, что главным секретом ее красоты и молодости являются занятия спортом. Актриса делает упражнения даже на съемочных площадках. "Такова цена медленной скорости старения", – признавалась Рената.