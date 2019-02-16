Актриса Татьяна Васильева 16 лет изменяла обоим своим мужьям с тайным любовником

Актриса Татьяна Васильева призналась, что на протяжении 16 лет изменяла своим мужьям с бакинским бизнесменом. Звезда была замужем дважды – первым супругом был актер Анатолий Васильев, а затем она вышла замуж на Георгия Мартиросяна. Однако много лет у нее была связь с спонсора театра Сатиры, предпринимателем Арифом Алекперовым.

Как призналась актриса, он был настоящим мужчиной, умел красиво ухаживать, дарить подарки и ценил каждую минуту, проведенную вместе со своей возлюбленной. «Это человек, который никак не помешал ни моей жизни, ни жизни моих детей. Он всегда оставался за кадром, но всегда был в моей жизни. Я вспоминаю его очень часто», – призналась Васильева в эфире программы «Секрета на миллион».

Сам бизнесмен жил в Баку, имел семью и не скрывал, что бросать жену и детей не собирается. Однако, в Москву он приезжал часто и всегда это было прекрасным сюрпризом для актрисы. Однажды Алекперов исчез на четыре года, а когда объявился, артистка была замужем второй раз. Первого супруга Васильевой бизнесмен воспринимал спокойно, но с наличием нового соперника смириться не смог, и пара в итоге рассталась.

Только в студии Татьяна узнала, что ее близкого человека уже нет в живых. Пару лет назад Ариф Алекперова скончался от инсульта. Васильева не смогла сдержать слез: «Не думала... Думала, жив... Я чувствую, что потеряла. Когда я не знала этого, то я не думала, что он... что его нет... А теперь все. Надежды больше нет».

Сейчас 71-летняя артистка официально разведена и на вопрос: «А не страшно было признаваться в измене и как на это отреагируют ее мужья?», актриса ответила, что ей все равно и пусть они учатся быть настоящими мужчинами. Татьяна была настолько искренна на шоу, что вызвала восторг у своих почитателей и не смотря на признание в адюльтере, никто из подписчиков не осудил ее.

«Татьяна, обрыдалась, узнав о вашей настоящей любви и чем она закончилась. Желаю вам огромного счастья!», «В вашей жизни был мужчина, который действительно любил Вас и ухаживал за Вами! Счастлива за вас!», «Не могу, смотрю сейчас передачу…слезы льются, дай бог вам здоровья и сил, любви и всего самого, вы достойнейшая женщина», «Сильная и духом, и телом женщина, имеющая свой стержень. Вы прекрасны! Удачи вам и вашим близким!», «Вы очень открытый и прямолинейный человек. Очень ценю эти качества в людях. Я вами восхищаюсь. Женщина с большой буквы», - написали пользователи в комментариях признание в любви талантливой актрисе и прекрасному человеку.