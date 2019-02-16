Альбина Джанабаева опубликовала тёплое эмоциональное фото с Меладзе

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева в День Святого Валентина опубликовала тёплое эмоциональное фото со своим мужем Валерием Меладзе. "Тёплым и эмоциональным" снимок супругов назвали подписчики Альбины в Инстаграм.

"Всегда на Ваших фото видна Любовь", - считают поклонники Джанабаевой и радуются за пару: "Обычно, говорят, что любовь со временем проходит. Но глядя на Вашу пару, я убеждаюсь, что любить можно всегда. Я восхищаюсь Вашей парой. Вы оба красивые и созданы друг для друга. Вот прям нашли же друг друга".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)14 Фев 2019 в 12:30 PST

А были времена, когда Альбину и Валерия ругали за то, что она якобы увела его из семьи, а его за то, что ушел от жены и дочек.

Сейчас Джанабаева стала смелее, размещает в сети свои фото и видео. Певица показала песню ВИА Гры "Пошел вон", конечно же, конкретно никому не адресованную. Но почти сразу отреагировал любящий муж. "Люблю! Не пойду!", - написал он комментарий.