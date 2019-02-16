Дмитрий Маликов показал жену и подросшего сына
16 февраля 2019, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкант Дмитрий Маликов опубликовал фото своей жены Елены и подросшего сына. Год назад Маликовы удивили не только поклонников артиста признанием, что у них родился сын, но даже свою дочь Стефанию.
Теперь маленький Марк радует и своих родителей, и старшую сестру. 13 февраля Стеша Маликова отметила день рождения. А 14 февраля 56 лет исполнилось ее маме Лене.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Самые прекрасные женщины рождаются в такие замечательные дни! С днем рожденья, любимая!", - поздравил жену Дмитрий Маликов.
А днем ранее он пожелал Стефании: "Пусть твоё счастье растет вместе с тобой!"
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram