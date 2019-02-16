Дмитрий Маликов показал жену и подросшего сына

Музыкант Дмитрий Маликов опубликовал фото своей жены Елены и подросшего сына. Год назад Маликовы удивили не только поклонников артиста признанием, что у них родился сын, но даже свою дочь Стефанию.

Дочь Дмитрия Маликова рассталась с сыном миллиардера

Теперь маленький Марк радует и своих родителей, и старшую сестру. 13 февраля Стеша Маликова отметила день рождения. А 14 февраля 56 лет исполнилось ее маме Лене.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)14 Фев 2019 в 3:48 PST

"Самые прекрасные женщины рождаются в такие замечательные дни! С днем рожденья, любимая!", - поздравил жену Дмитрий Маликов.

А днем ранее он пожелал Стефании: "Пусть твоё счастье растет вместе с тобой!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)13 Фев 2019 в 12:20 PST