Толмацкий-старший пожелал хейтерам «не задохнуться в собственной желчи»

Отец Децла Александр Толмацкий ответил в своём Instagram на негативные комментарии, последовавшие после смерти сына. Музыкальный продюсер назвал хейтеров «мелкими ничтожествами».

В ответ на пост Александра Толмацкого, в котором тот высказал сожаления о смерти сына, на продюссера обрушилась волна негативных комментариев. Пользователи Сети засомневались в искренности мужчины.

«А, может, вы обладаете тайными знаниями о моей семье, которых нет у меня? Или вы экстрасенсы, читающие мои мысли? Запомните! Это мой сын, я всегда его любил, люблю и буду любить», - обратился ко всем недовольным Александр Толмацкий.