Кэти Перри и Орландо Блум заявили о помолвке

Певица Кэти Перри сообщила фанатам о своей помолвке через Instagram. Звезда выложила в соцсеть фотографию обручального кольца, которое ей подарил Орландо Блум.

На снимке видно лишь часть лица Кэти Перри и Орландо Блума, зато во всей красе снято обручальное кольцо. «Полный расцвет», - оставила певица подпись к фотографии. Помимо кольца, Перри не раскрыла никаких подробностей помолвки, включая дату свадьбы.

Поклонники в комментариях тут же поздравили счастливую пару с предстоящим замужеством и пожелали им счастья в браке.

Актёр и певица в отношениях с 2016 году. Тогда всё было не так гладко, и пара распалась спустя несколько месяцев. Повторный роман между Перри и Блумом начался в 2017 году.