Главный теледоктор России Малышева рассказала о влиянии рэпа на психику

Главный теледоктор России Елена Малышева, сказала, что вовсе не согласна с утверждением, что рэп называют «психическим отклонением» и ничего опасного для здоровья тех, кто увлекается этой музыкой она не видит.

«Рэп – это очень сложный жанр в поэзии. Одним из его ярчайших представителей был Владимир Маяковский. Только малограмотные люди думают, что рэп родился вчера или сегодня. А на самом деле это сложнейшая поэзия, которая требует сложнейших многокомпонентных рифм», – заявила Малышева на шоу Басты Gazgolder Live.

Она так же далека от мысли считать эту музыкальную субкультуру опасной, которая якобы ведет к деградации современной молодежи, и все слова о вреде подобной музыки называет «глупыми домыслами». Кроме того, в программе Елена рассказала о своей семье – старшем сыне и двух внуках, и посоветовала дамам обратить внимание на ее холостого младшего сына Василия, у которого приличное образование юриста и свой бизнес.