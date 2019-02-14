Сегодня, 14 февраля, во всем мире отмечается самый романтичный праздник - Валентинов день. Певица и актриса Вера Брежнева поздравила поклонников с Днем всех влюбленных, опубликовав трогательное фото.

Брежнева предпочитает хранить подробности своей личной жизни подальше от любопытных глаз, а потому пользователи Сети редко могут полюбоваться на совместные снимки артистки и ее супруга Константина Меладзе.

Однако День святого Валентина стал радостным исключением для фолловеров звездной пары. Певица выложила на своей странице в Instagram снимок, полный нежности, пожелав в подписи: "Люди, любите друг друга".