Лазарев рассказал о своих целях на Евровидении

Сергей Лазарев рассказал, что собирается показать достойное выступление на Евровидении и готов приложить для этого максимальные усилия. Песню для исполнителя написал Филипп Киркоров.

Российский певец Сергей Лазарев, которому в этом году предстоит представить нашу страну в Израиле на конкурсе Евровидение, заявил, что едет туда не ради победы и славы, а чтобы достойно представить Россию.

«Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое мое выступление - это другой год, другие исполнители, другие песни, и расклад может быть совершенно другой. Я сделаю максимум, что от меня зависит, чтобы достойно представить страну», - сказал Лазарев в программе "Привет, Андрей!" на канале Россия1.