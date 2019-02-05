СМИ опубликовали райдер Ольги Бузовой перед концертом в Сыктывкаре

В сети Интернет появился бытовой райдер певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая планирует дать сольный концерт в Сыктывкаре 15 февраля. Список требований оказался в распоряжении БНК.

Перелет определенной авиакомпанией и VIP-проход в аэропорту, машина представительского класса с личным водителем, охрана, элитный коньяк, фруктовый кальян.. И это - далеко не полный перечень требований артистки.

Во время гастролей Бузовой необходимо жить в пятизвездочном отеле. В номере должны быть минеральная вода без газа и фруктовая нарезка. Кроме того, организаторам надлежит платить певице "суточные" - по 7 тысяч рублей.

Жесткие требования у Ольги и к гримерке: в ней должен быть санузел, кондиционер, зеркала и полотенца. Перед концертом в распоряжении певицы должны быть фрукты, мясная и сырная нарезка, чай, мед, лимон и сок.

Среди особых предпочтений - пять банок энергетика, бутылка белого сухого вина (Франция, Италия), бутылка элитного коньяка и кальян (обязательно должен быть на грейпфруте и миксе из апельсина, лимона и мяты).

Также звезду должны охранять шестеро секьюрити: четыре человека у сцены и еще двое - выполнять роль бодигардов. Особо подчеркивается, что если хоть одно из условий не будет соблюдено, концерт может быть отменен.