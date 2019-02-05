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12 выкидышей,14 раз ЭКО. Я прошла через ад, у Татьяны Лазаревой говорили о детях

5 февраля 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

12 выкидышей,14 раз ЭКО. Я прошла через ад, у Татьяны Лазаревой говорили о детях
Фото: Instagram

Популярная телеведущая Татьяна Лазарева понемногу возвращается в медиа-поле. Она ведет канал на YouTube и в последнем выпуске вместе с журналисткой Аленой Долецкой и певицей Елкой обсуждала проблему рождения ребенка или полный отказ от желания иметь детей.

«Я так вам благодарна, что вы согласились поговорить со мной на эту больную и важную тему. Для этого нужно иметь большое мужество. Мужеством у нас почему-то называется умение женщин принимать ответственные, серьезные решения. Идти на храбрые поступки. Не боятся идти туда, где тебе может быть больно, неприятно и страшно. Безусловно в рождении ребёнка мужчины играют важную роль. Но рожает, вынашивает и несёт за него ответственность в первую очередь женщина. Поэтому пожалуйста, давайте будем давать женщинам право выбора: принимать эту ответственность на себя или нет», - поблагодарила телеведущая своих собеседниц, которые поделились со зрителями самым сокровенным.

Обе собеседницы Лазаревой бездетны и им часто приходится сталкиваться с осуждением или выслушивать раздражающее вопросы: «А почему у тебя нет ребенка? Ты что не хочешь иметь детей?» «У меня прекрасная жизнь, но меня немного напрягает отсутствие такта у людей. Порой создается впечатление того, что мне надо оправдываться перед окружающими за отсутствие ребенка. А ведь я не обязана этого делать. Если у меня не получится обзавестись своими детьми, то я всерьез задумаюсь над усыновлением. Честно говоря, я не хочу рожать», — призналась Елка.

Алена Долецкая напротив очень хотела детей, но жизнь распорядилась по-другому, но ей тоже очень часто приходилось сталкиваться с любопытством и осуждением окружающих. «Мне всегда хотелось иметь пятерых детей, — начала Долецкая. — В 18 лет я вышла замуж. Тогда сказала маме, что намерена рожать, и не одного ребенка. Однако этому не суждено было сбыться: я пережила 12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла через ад. Да, мне было больно, когда люди нетактично спрашивали о детях, но со временем я поняла, что не должна ни перед кем оправдываться», - заявила журналистка.

У Татьяны Лазревой сын и двое дочерей – София и Антонина, но вот ее сестра придерживается позиции чайлдфри. И общество должно научиться уважать выбор женщины и не лезть в личное пространство, считают собеседницы Татьяны Лазаревой.

«На одном дыхании просмотрела. Я многодетная мать. Бестактные вопросы очень огорчают. К выбору женщин отношусь с уважением. Когда, от кого, в каком количестве рожать - личное дело каждого», «Многие женщины «прикрываются» тем, что они «живут яркой счастливой наполненной жизнью», убеждают всех, что они счастливы, что они реализованы в профессии, тем самым оправдываясь не только перед обществом, а в первую очередь перед самим собой, почему у них нет детей. Но это оправдание, что у них есть внутренние комплексы и барьеры для построения отношений. Отношения - это самое сложное в нашей жизни, и многие выбирают «самореализации» где-то в офисе или на сцене, не важно. На самом деле, скорее всего эти люди глубоко несчастны. Так как самое важное в жизни, это что «человеку нужен человек», «Дело не в любви к детям. Иначе люди бы стремились усыновлять и удочерять уже рожденных в детских домах. Но многих именно эгоизм и самолюбие толкает рожать детей, ибо: 1. надо. 2. наследство. 3. Своя кровинушка», - прокомментировали беседу зрители.

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