Сын Галкина и Пугачевой повеселил поклонников своей вариацией на слово "бобслей"
4 февраля 2019, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]
Сын телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой повеселил поклонников своей вариацией на слово "бобслей". Сегодня пятилетний Гарри вместе со своим папой отправился кататься на санках.
Мальчик радостно сообщил в камеру, что сейчас они поедут по скользкой дороге и добавил, что это называется "бобшнель". Галкин рассмеялся и поправил сына, отметив, что данный вид спорта называется "бобслей". Гарри согласился с тем, что ошибся и напомнил папе, что им пора ехать.
Далее на видео можно увидеть, как санки на большой скорости едут по извилистым скользким тропинкам, а мальчик на заднем плане радостно хохочет.
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