Сын телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой повеселил поклонников своей вариацией на слово "бобслей". Сегодня пятилетний Гарри вместе со своим папой отправился кататься на санках.

Мальчик радостно сообщил в камеру, что сейчас они поедут по скользкой дороге и добавил, что это называется "бобшнель". Галкин рассмеялся и поправил сына, отметив, что данный вид спорта называется "бобслей". Гарри согласился с тем, что ошибся и напомнил папе, что им пора ехать.

Далее на видео можно увидеть, как санки на большой скорости едут по извилистым скользким тропинкам, а мальчик на заднем плане радостно хохочет.