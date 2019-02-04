Продюсер Иосиф Пригожин: Децл опередил время

Российский музыкант Кирилл Толмацкий, который выступал под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля в Ижевсе. Это страшное событие произошло после выступления в ночном клубе.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал как возникла идея проекта «Децл», пишет НСН.

«Безусловно, я знал Кирилла, общаясь с его отцом Александром Толмацким, будучи одно время партнерами по многим проектам, в том числе «Отпетые мошенники». Мы приезжали домой к Саше, общались с Кириллом. Помню, как зарождался совместный проект Толмацких. Помню, как папа им жил. Тогда у нас ходила шутка о проекте и об их совместной работе «Децл-старший пришел». Проект был, по сути, мощным рывком в культуре. Рэп история началась в России с Богдана Титомира, но надо отдать должное Децлу-старшему, Александру Толмацкому, который сказал, что этот жанр станет лидирующим. Так и случилось. Сегодня рэп сметает другие жанры на своем пути и становится самым актуальным у молодежи. Думаю, если бы Децл как проект появился сегодня, он бы взорвал весь рэп-мир. Это было весело, хорошо, очень достойно сделано. Децл опередил время», - отметил Пригожин.