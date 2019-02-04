При пожаре среди пострадавших оказалась беременная художница Лаврека
4 февраля 2019, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
После пожара в элитном жилом доме на Никитском бульваре в больнице оказалась известная столичная художница Елена Лаврека. Сейчас врачи уже отпустили женщину домой.
Елена Лаврека была доставлена в НИИ Склифосовского. Врачи осмотрели художницу и отправили её домой. О том, получила ли Лаврека какие-то травмы, не известно, но есть информация, что женщина беременна. Помимо неё в больницу доставили ещё одного пострадавшего жителя дома на Никитском бульваре, сообщает teleprogramma.pro.
Сильный пожар в центре Москвы унёс жизни четырёх человек. По имеющимся сведениям, пожар начался в квартире дочери Юрия Башмета. Причиной возгорания специалисты считают проблемы с проводкой.