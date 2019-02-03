В сети появилось видео с последнего концерта Децла в Ижевске

В сети опубликована видеозапись концерта рэпера Децла - Кирилла Толмацкого - в Ижевске, после которого ему стало плохо в гримерке, и он умер. Исполнитель ушел из жизни на 36 году жизни. Шнуров и Баста о смерти рэпера Децла: молодые мужчины уходят так рано

Судя по видеозаписи, рэпер Децл исполнял свой хит, принесший ему популярность в начале 2000-х "Вечеринка". В Ижевске московский выступал в кафе Posh на закрытой вечеринке. Видео опубликовал пользователь Instagram all_svet

Концертный директор Толмацкого рассказал, что Кирилл зашел в гримерку и упал. Быстро приехавшие медики боролись за его жизнь. Но ничего не помогло. Констатировали смерть рэпера. По словам Павла Беленца, Кирилл никогда не жаловался на здоровье.

У Кирилла Толмацкого остались сын, жена, родители.