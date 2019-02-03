Собчак рассказала, откуда взялась её неприязнь к Волочковой

Ксения Собчак поделилась историей своей ссоры с Анастасией Волочковой, при этом назвав балерину предательницей. Сама же Волочкова ещё никак не отреагировала на слова телеведущей.

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Ксения Собчак признала, что в своё время они с Волочковой были довольно хорошими подругами, но в какой-то момент между девушками произошёл разлад, передаёт РИА Новости со ссылкой на Первый канал. Ксения рассказала, что причиной стало предательство балерины – Волочкова завела роман с молодым человеком телеведущей. Собчак подчёркивает, что такой поступок не мог сказаться бесследно.

Также Ксения заявила, что не считает свои прошлые нелестные высказывания о Волочковой опрометчивыми. Несколько лет назад Собчак довольно резко отозвалась об Анастасии и сказала, что считает великими балеринами Макарову и Плисецкую, но не Волочкову.

«Время прошло. Кто оказался прав? Где сейчас Анастасия? В шпагате на Мальдивах. Только этим и славна, поэтому видите – говорю-то все по делу, нельзя же сегодня с этим спорить, годы прошли», - считает Ксения.